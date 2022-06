Covid, salgono i contagi nel Veneto: in 24 ore oltre seimila nuovi positivi. Cinque i decessi

VENEZIA - Crescono i casi di positività al Covid. Nel Veneto, come si legge nel report regionale di Azienda Zero, alle 8 di oggi 23 giugno 2022, i nuovi positivi sono 6.154 rispetto al rapporto di 24 ore prima, quando il dato era già sostenuto oltre i 5.800. Il totale delle positività sale a 1.814358 e gli attualmente positivi sono 50.314.

Cinque i morti

Prosegue anche il dato dei decessi, nelle ultime 24 ore sono stati purtroppo cinque. Negli ospedali veneti attualmente in terapia intensiva ci sono 11 pazienti, in area non critica 318.

Strutture non ospedaliere

Nessun decesso nelle strutture territoriali non ospedaliere, dove i ricoverati positivi sono appena 39.

Trend delle vaccinazioni

Sono 1.288 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore, appena 9 le prime dosi. I cicli completati sono 4.846.107 mentre le dosi addizionali o booster hanno raggiunto quota 3.434.407.

Le Ulss e le somministrazioni

La classifica delle coperture vaccinali della popolazione residente in Veneto vede in testa l'Ulss 5 Polesana con l'86,7% di vaccinati con almeno una dose. In coda l'Ulss 7 Pedemontana Bassano con l'80,1%. In ogni caso i dati ovviamente sono tutto sopra l'80%.