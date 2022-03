MESTRE - Dopo Medicina seconda, anche la Chirurgia dell’Angelo chiude temporaneamente alle visite dei parenti, a causa del Covid. Il tutto, mentre anche in provincia il virus dà qualche segnale di ripresa, dopo giorni con gli indicatori particolarmente favorevoli, visto che il numero dei contagi è tornato a salire, riflettendosi anche sul totale degli attualmente positivi.

LA SCOPERTA

Ieri pomeriggio dall’Ulss 3 Serenissima è giunta la conferma che c’è un secondo reparto dell’ospedale mestrino che ha interdetto gli accessi da fuori, a causa dei contagi da Covid. Si tratta, in particolare, di un paziente e di due operatori sanitari. La direzione dell’Angelo ha fatto scattare gli accertamenti del caso, secondo protocollo, sottoponendo tutti i degenti e il personale a tampone di modo da intercettare eventuali altri infetti.«Con le verifiche diventano necessarie anche le limitazioni a tutela di tutti», viene spiegato dall’azienda sanitaria. È la seconda volta in meno di una settimana. Giusto nei giorni scorsi, infatti, a “chiudere” era stata la Medicina seconda. Anche qui, a seguito di una positività, era scattato lo screening dal quale erano emersi quattro contagiati: due pazienti e due operatori.

Vietare le visite dall’esterno è dunque un rimedio da attuare subito per evitare che il virus si diffonda ulteriormente. Anche nel caso di Chirurgia, sebbene il profilo del paziente “tipo” per questo reparto sia diverso da quello della Medicina, si valuta la deroga alla visita dei parenti dei pazienti più gravi o in condizioni particolarmente delicate.

LA SITUAZIONE

Nel frattempo, dopo molti giorni di netto miglioramento della pandemia, si registra qualche segnale di ripresa del Covid. L’altro ieri, a livello provinciale (Ulss 3 Serenissima più UIss 4 del Veneto orientale) il bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione ha riportato 1.114 nuovi contagiati di giornata. Le quattro cifre non si avevano da qualche tempo e solo il giorno prima il dato si era attestato a 381. Ieri i nuovi contagiati sono stati 841, un po’ meno, però adesso a muoversi è la casella degli attualmente positivi che nei giorni scorsi era significativamente scesa sotto la soglia psicologica dei diecimila, ma che ora è cresciuta dai 9.257 di tre giorni fa ai 9.384 di ieri. Negli ultimi quattro giorni si sono avuti otto decessi, che nel computo totale degli oltre due anni di pandemia fanno 2.416. I veneziani contagiati, invece, sono in tutto 220.630, praticamente uno su quattro, con i guariti a quota 208.708. Restano in sostanza stabili i ricoveri, che sono adesso 124, con tre terapie intensive. Dati, questi ultimi, molto lontani dall’emergenza dei mesi scorsi, in particolare dal picco verificatosi dopo Natale, ma che anche confermano come la pandemia sia tutt’altro che finita e quanto ancora siano necessarie le cautele.

Le due Ulss, intanto, continuano la loro attività sia sul fronte dello screening, con i tamponi che sono andati diminuendo, che con le vaccinazioni, anch’esse calate e per lo più riguardanti terze dosi, senza riuscire a intaccare molto la percentuale dei no-vax, pari a circa il 16% della popolazione assistita. E senza dimenticare i trattamenti ad hoc contro il Covid che vanno dagli anticorpi monoclonali “classici”, che sono una vera e propria terapia, a quelli di più recente adozione che hanno invece una funzione preventiva.