VENEZIA - «Nessun collegamento» tra i due, ma nell’Under 17 del Venezia Fc c’è un nuovo caso di positività al coronavirus. Come successo la scorsa settimana anche questa volta è il sito web della formazione arancioneroverde a confermare la voce che aveva iniziato a circolare in mattinata. Poche righe per dire che, sì, un altro caso c’è stato nell’Under 17, che «il giocatore è asintomatico e si trova in isolamento fiduciario» a casa. Ma anche che «la formazione Under 17 ha prolungato la sospensione delle attività» nonostante la nuova positività al nemico invisibile «non sia in alcun modo riconducibile al caso emerso nel corso della passata settimana». Il primo giocatore dell’Under 17, fa sapere poi la società, aveva contratto il Covid in ambito familiare, mentre il compagno di squadra nuovo positivo sarebbe stato contagiato all’estero. Tutto questo mentre l’Under 16 lagunare, lambita dalla positività della formazione maggiore perché uno dei suoi giocatori si era allenato con i più grandi, ha ripreso proprio in questi giorni la sua preparazione in vista del campionato di categoria.

I NUMERI DI IERI

Il nuovo caso di Covid nelle giovanili di Venezia arriva nel giorno in cui il saldo tra le 17 di mercoledì e quelle di ieri ha fatto registrare 17 nuovi casi portando il totale a 3.470 contagiati dal 22 febbraio a ieri. Lieve l’aumento degli attualmente positivi (5 in più, totale a 389) controbilanciato, però, da quattro nuovi ricoveri in ospedale, tutti in Malattie infettiva a Dolo, che portano a 24 il numero dei pazienti Covid nelle strutture sanitarie del Veneziano: 19 a Dolo - dove c’è anche un paziente in Terapia intensiva - 2 a Venezia e 3 a Mestre. Il bollettino si chiude con uno zero alla voce decessi.

SCUOLA, TUTTI NEGATIVI

A pochi giorni dall’inizio della scuola, lunedì prossimo, e con i test su personale docente e non docente che ha superato quota 8mila esami (per la precisione 8.045 analisi su 12mila potenziali screening), nessuno dei dipendenti della scuola è risultato attualmente positivo coronavirus. Questo nonostante 144 persone abbiano dato esito positivo al test sierologico che individua la presenza di anticorpi, ma che necessita di un tampone per la conferma della positività. Conferma che, fino a ieri sera, non è arrivata per nessuno, aprendo così la strada ad un inizio dell’anno scolastico in piena sicurezza.

800 TEST IN UN GIORNO

«Va rimarcata l’alta adesione ai test da parte del personale scolastico - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben - a conferma del senso di responsabilità degli operatori della scuola nei nostri territori. Ci piace pensare che a favorire la partecipazione sia stata anche la buona organizzazione sia delle due settimane continuative di test, effettuati dai medici di Medicina generale nelle nostre sedi, sia dei due momenti dedicati agli operatori delle scuola dell’infanzia: il 4 settembre, infatti, circa 650 operatori si sono presentati per i test anti-Covid a Forte Marghera, altri 130 nella palestra comunale di Sacca Fisola. Un grazie va ai medici di Medicina Generale e al personale infermieristico dell’Azienda sanitaria». Per chi, nel mondo della scuola, non avesse fatto il test e volesse farlo, sono a disposizione le sedi dell’ex Giustinian a Venezia, del Distretto di Favaro Veneto, del presidio di Noale, dell’ospedale di Dolo e della sede distrettuale di Chioggia, dalle 7 alle 13, tutti i giorni.

Ultimo aggiornamento: 20:01

