MIRA - Lutto nel mondo imprenditoriale, è mancato ieri Paolo Cavalletto, 68 anni, titolare dell’Omeca di Mira, azienda leader nel settore della carpenteria metallica e la trafilatura per trasformatori ma soprattutto attento imprenditore da sempre impegnato nel campo associativo ricoprendo anche diversi incarichi in Confindustria Venezia.

Paolo Cavalletto aveva affrontato con tenacia molte battaglie nella sua vita, come imprenditore e come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati