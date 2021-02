VENEZIA Negli occhi ancora le immagini di sabato scorso, delle calli piene a Venezia e delle zone della movida traboccanti a Mestre. E davanti l'orizzonte di un fine settimana - se possibile - perfino peggiore in concomitanza con il weekend grasso di un carnevale atipico ma che sabato si è infiammato come nulla fosse nei bacari e lungo le fondamenta, nei campi e in pieno centro. Così, come anticipata dal comandante della municipale, Marco Agostini, la stretta è arrivata ieri pomeriggio attraverso un'ordinanza della polizia locale, condivisa anche con la Prefettura e le altre forze dell'ordine, che dà agli agenti la facoltà di «interdire e comunque regolare l'accesso» in alcune aree del centro storico e della terraferma per evitare assembramenti. Il tutto a partire dalle 15 di oggi e fino alla 21 di domenica, mattine escluse.



SOTTO LA LENTE

Quali siano i punti nevralgici lo sanno i quattro venti ma per evitare incomprensioni e per essere i più chiari possibili, nell'ordinanza (che si trova anche sul sito del Comune) quelle aree sono indicate con precisione certosina. A Mestre - dove gli agenti effettueranno un vero filtraggio, cioè si accede solo quando qualcuno esce - circolazione limitata in piazzale Donatori di Sangue e calle Giovanni Legrenzi e in riviera XX settembre, diventata centro della cronaca nelle ultime settimane per la ressa all'ora dello spritz abusivo (un mese fa, in zona arancione) e per un'aggressione lunedì pomeriggio, sempre attorno alle 18.30.

A Venezia - dove i controlli si declineranno in un presidio capillare da parte delle forze dell'ordine - stop agli assembramenti in fondamenta degli Ormesini, fondamenta della Misericordia (da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale), campo San Giacometo, campo della Naranseria, campo Bella Vienna) e calli e portici limitrofi, e ancora in campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi. L'ordinanza entra in vigore alle 15 di oggi e resta valida fino alle 21. Lo stesso orario (dalle 15 alle 21) per domani e per domenica: giornate nelle quali «la polizia locale avrà la facoltà di interdire e comunque regolare l'accesso a tali aree e garantendo in ogni caso l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private all'interno delle aree oggetto di limitazioni».



LA PRIMA VOLTA

L'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro è di fatto una novità per Venezia, che finora non aveva mai dato altri giri di vite rispetto a quelli imposti dal governo o dalla Regione. Una posizione che - dopo il liberi tutti della scorsa settimana e con il fine settimana grasso alle porte - ha portato l'amministrazione a dare un segnale. Cos'abbia spinto Ca' Farsetti, lo dice la stessa ordinanza: «soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale, nei siti della così detta movida, si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento». Presa di posizione necessaria dopo il grido lanciato dai giorni scorsi anche dallo stesso prefetto Vittorio Zappalorto, il quale era arrivato a invocare una nuova zona rossa come unica soluzione al rispetto del distanziamento sociale e arma con la quale combattere il virus che, con il rito dell'aperitivo portato avanti come nulla fosse successo, non si potrebbe debellare.

IL COMMERCIO

L'ordinanza è stata condivisa anche con gli assessori al Commercio, Sebastiano Costalonga, e alla Sicurezza, Silvana Tosi, che oggi saranno in sopralluogo a Venezia e a Mestre.

«Ho condiviso con il sindaco Brugnaro e l'assessore Tosi questa ordinanza - dichiara Costalonga - e questo weekend saremo sul campo per sensibilizzare tutti a rispettare le norme anti-contagio. Per sconfiggere definitivamente questa pandemia e uscire dalla crisi, è fondamentale rispettare le famose tre regole: distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani. Non molliamo proprio ora! Non rinunciamo al Carnevale, ma divertiamoci in assoluta sicurezza».

