MESTRE A guardare le statistiche, la giornata di ieri verrà ricordata come quella con la variazione minore da metà febbraio, agli albori della terza ondata. In ventiquattr'ore ci sono stati 73 nuovi casi, gli attualmente positivi sono scesi a 3.099. Così come sono in diminuzione gli ospedalizzati, arrivati a 224, di cui 22 in Terapia intensiva. Sei, però, i morti di giornata: 1.969 in totale.



IL LUTTO ALLA PIOVANA

Cadoneghe, nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati