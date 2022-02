VENEZIA - Lei, minorenne, che vuole vaccinarsi. Papà che dice «sì» e mamma che si oppone cercando di spiegarle come non le farà iniettare «un vaccino sperimentale sino al dicembre 2023» per poi, cedendo alle pressioni della figlia, lasciarla libera di sottoporsi alla profilassi negandole però la firma sul consenso informato. Non proprio un’inezia dal momento che per i minorenni è necessario il via libera di entrambi i genitori.

A sbrogliare la matassa ci pensa il tribunale civile di Venezia attraverso una sentenza con cui, solo per la vicenda in questione, sospende la potestà genitoriale della madre autorizza il padre «a decidere in via autonomia e senza il consenso» della madre ed ex moglie «in ordine alla somministrazione del vaccino anti-Covid alla figlia minore», la quale adesso potrà ottenere il siero.

«In questi casi il tribunale, di fatto, sospende temporaneamente la capacità genitoriale di uno dei genitori - spiega l’avvocato Paolo Romor, legale del padre - affidando all’altro il potere di decidere autonomamente. Questo ovviamente avendo come faro l’interesse e la tutela del minore e, anzi, valorizzando proprio la sua volontà in relazione all’età e al grado di maturità. Come in questo caso in cui il giudice, prima di tutto, ha voluto sentire l’adolescente verificando come la stessa avesse maturato la ferma volontà di vaccinarsi in modo autonomo e libero».

Era stata la stessa adolescente a spiegare al giudice quale fosse la sua situazione e quanto fosse forte la volontà di vaccinarsi non solo per proteggere la propria salute e quella degli altri, ma anche per salire sui mezzi pubblici e non perdersi nulla della vita scolastica, sociale e sportiva che - senza vaccino - le sarebbe stata negata. Una volontà ferrea sostenuta dal padre ma osteggiata dalla madre, come sottolineato dal giudice le dieci pagine di sentenza con le quale accoglie il ricorso presentato il 2 dicembre dall’avvocato Romor per conto del padre della minorenne.

«Il rifiuto» della madre «non appare supportato da alcuna evidenza ragionevole e - dice il dispositivo - poggia su meri dubbi e perplessità propagati da gruppi di persone che in nome della disintermediazione in campo sociale contrastano gli acquisti della comunità scientifica a livello nazionale e internazionale. Gruppi di persone - bacchetta il tribunale - che grazie a cascate informative agevolate dalla capillarità delle piattaforme social sono riuscite a generare un dibattito che ha generato allarmi basati su fake news».

Analizzando il caso e dando ragione alla minorenne e al padre, il giudice richiama la «tutela della salute collettiva» e il «principio solidaristico» ma sottolinea come al genitore spetta non solo la cura della salute fisica del figlio, ma anche di quella psicofisica data dalla vita di relazione. Il no alla vaccinazione detto dalla madre - che, da sola, bloccava ogni passaggio - avrebbe comportato «notevoli pregiudizi per la vita sociale della ragazza precludendole, dopo quasi due anni di fortissime limitazioni, fondamentali (e irrecuperabili) possibilità di confronto con i coetanei».