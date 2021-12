Mostra dei bambini "Andrà tutto bene" nel chiostro dell'M9

MESTRE Inaugurata ieri al Chiostro M9 la tappa mestrina della Mostra itinerante AndràTuttoBene, una toccante esposizione allestita dal Teatro Stabile del Veneto con disegni e opere realizzate dai bambini veneti durante la pandemia dello scorso anno. Esposte più di 1300 composizioni, tra disegni, lettere e pensieri, inviate direttamente al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, a rappresentare la difficile realtà dei mesi del lockdown del 2020. A tagliare il nastro lo stesso Zaia, insieme ad una cinquantina di piccoli autori, accompagnati per l'occasione da genitori ed insegnanti. Presenti anche i rappresentanti di Istituzioni civili e militari, tra i quali Paola Mar, Assessore alla Promozione del territorio del Comune di Venezia, Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile del Veneto e Michele Bugliesi, Presidente della Fondazione di Venezia.

SIETE I VINCITORI

«Grazie alle vostre opere la storia del Covid in Veneto è stata raccontata con una serietà ed un'originalità straordinarie - ha detto Zaia rivolgendosi alla platea di piccoli Voglio ringraziarvi di cuore perché nei duri mesi del lockdown non avete mai mollato, anche se siete quelli che hanno sofferto maggiormente, e anzi avete, con i vostri arcobaleni, dato la forza anche ai più grandi di capire che dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Siete i vincitori morali di quella che è stata la partita contro il Covid».

Le opere esposte parlano proprio di ritorno alla normalità e di voglia di ripresa, andando sempre a toccare l'anima di chi le osserva con una grande carica di positività e di fiducia nel futuro. Oltre al tema della rinascita simboleggiato dal classico arcobaleno, nelle rappresentazioni ricorrono altre tematiche come il rispetto per la natura, il sostegno ai medici e agli infermieri, l'importanza del senso di comunità, la voglia di recuperare rapporti con gli amici e spazi all'aria aperta. Spesso inoltre i piccoli nei loro disegni cercano di trasmettere forza e coraggio a Zaia, rappresentandolo a volte perfino come un supereroe in grado di sconfiggere il virus con i suoi superpoteri. Ricorrente nelle rappresentazioni anche il tema del rispetto delle regole, quali il distanziamento e l'uso di mascherine e guanti .

IL RISPETTO DEI BAMBINI

Un aspetto di cui ha parlato anche Zaia: «I bambini sono stati quelli che in assoluto hanno rispettato maggiormente le regole, ma vi chiedo di continuare a farlo perché purtroppo non è ancora finita, anche se le cose sono migliorate molto rispetto allo scorso anno. Io come voi guardo con fiducia al futuro, e presto mi aspetto di poter organizzare una nuova mostra con i disegni del post-Covid, che rappresentino solo feste, vita all'aria aperta ed allegria». La storia per disegni del Covid in Veneto in effetti continua tutt'ora, con la possibilità per i bambini di realizzare un'opera anche nei prossimi giorni, durante la mostra al Chiostro M9, dove saranno allestiti laboratori didattici con fogli e colori.

AndràTuttoBene sarà visitabile a Mestre dal 3 al 22 dicembre e poi toccherà Belluno, Rovigo, Verona, Treviso, Vicenza e Vò. L'esposizione di Mestre comprende anche una sezione in cui sono raccolte le fotografie realizzate da Marco Milillo tra il personale medico, i malati e i reparti in cui il Coronavirus è stato combattuto e gestito.



