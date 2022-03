Covid in Veneto, il virus corre: 6.868 casi, 7 morti e 75mila in isolamento. Record a Padova

Non si placano i contagi in Veneto. Anche il bollettino di oggi, 25 marzo, sui contagi da Covid confermano l'impennata verso l'alto sia di nuovi casi che di persone in isolamento che ormai sono quasi 75mila. Sono infatti 6.868 i nuovi contagi in Veneto e 7 i morti in ventiquattr'ore. Le persone attualmente in isolamento sono 74.471, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 14.094. Gli aggiornamenti sono stati forniti da Azienda zero della Regione Veneto.

APPROFONDIMENTI PADOVA Riesplodono i contagi, città e provincia tornano in rosso 24 MARZO Covid Veneto, il bollettino di oggi: il contagio torna a salire e... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 1.240 contagi e 9 deceduti, c'è anche... 23 MARZO 2022 Covid in Veneto, i contagi restano alti: 6.287 nuovi positivi e 12... 22 MARZO 2022 Veneto, il Covid rialza la testa: 8.355 positivi e 17 morti. Boom di...

Province oltre i mille

La provincia con il maggior numero di contagi è Padova +1.527, seguita da Venezia +1.378, Vicenza +1.174, Treviso +1.057 e Verona +1.052.

Negli ospedali

Non ci sono invece grosse variazioni sul numero di pazienti affetti da Covid ricoverati negli ospedali veneti: sono infatti 734 i malati nei reparti di area non critica e 51 quelli in terapia intensiva.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO ---LEGGI

REPORT DELLE VACCINAZIONI IN VENETO ---LEGGI