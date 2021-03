Covid, il caso Portogruaro: troppi contagi e mercati settimanali sospesi

PORTOGRUARO - Ancora troppi contagi e Portogruaro sospende per 15 giorni i mercati settimanali. Non accenna a calare il numero dei nuovi positivi nel Veneto orientale, che prima del passaggio in zona rossa di tutto il Veneto era l’area regionale con più contagi ogni 100mila abitanti. Nella giornata di ieri sono stati registrati 156 nuovi positivi al virus. Nel territorio dell’Ulss 4 le 1523 persone complessivamente contagiate sono così distribuite: Annone Veneto 30; Caorle 75; Cavallino Treporti 36; Ceggia 15; Cinto Caomaggiore 14; Concordia Sagittaria 84; Eraclea 43; Fossalta di Piave 20; Fossalta di Portogruaro 154; Gruaro 29; Jesolo 180; Meolo 21; Musile di Piave 44; Noventa di Piave 18; Portogruaro 259; Pramaggiore 52; San Donà di Piave 196; San Michele al Tagliamento 92; San Stino di Livenza 109; Teglio Veneto 32; Torre di Mosto 20. A fronte di questi nuovi contagi, aumentano di conseguenza anche i ricoveri al Covid hospital di Jesolo, dove è stata riattivata la sezione di malattie infettive “Covid 3A” da 19 posti letto. Le persone ricoverate nell’area malattie infettive sono passate dalle 31 di domenica alle 45 di ieri. Un balzo importante che rende l’idea di come la pandemia non accenni a rallentare. Portogruaro, tra i 21 dell’area, resta ancora il Comune dove ci sono più positivi: ben 259, con un aumento, secondo l’ultima rilevazione disponibile, di 14 unità. Proprio per la gravità della situazione, già evidente prima dell’ordinanza ministeriale che ha imposto a tutto il territorio regionale l’adozione di misure più restrittive, compresa la chiusura delle scuole, l’amministrazione comunale ha deciso, con ordinanza del sindaco Florio Favero, di sospendere per 15 giorni sia il mercato degli Agricoltori del mercoledì che quello settimanale del giovedì. La sospensione riguarda quindi i giorni 17 e 24 marzo per quello del mercoledì e del 18 e 25 marzo per quello del giovedì. La decisione è ancora più restrittiva rispetto al dettato del Dpcm, che prevede che “siano chiusi i mercati, salvo la le attività di vendita diretta di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”. «I dati forniti dal monitoraggio quotidiano sulla diffusione del virus – afferma il sindaco – continuano ad evidenziare un costante aumento del contagio. Se consideriamo il parametro dei 250 positivi ogni 100mila abitanti a settimana, a Portogruaro, con i 153 casi negli ultimi 7 giorni, abbiamo più che raddoppiato il limite che, parametrato ai nostri 25mila abitanti, è di 63 contagi settimanali. Stante la situazione generale e la sua gravità - ha aggiunto - abbiamo ritenuto opportuno non porre in essere queste attività aperte al pubblico e sospendere tutti i mercati cittadini su area pubblica, nello stesso periodo preso in considerazione dall’ordinanza del Ministero della Salute. L’obiettivo è contenere il più possibile ogni occasione di assembramento, visti anche gli appelli in tal senso costantemente rivolti dagli organi di governo e dalle autorità sanitarie». Nel Portogruarese, preoccupa anche la situazione di Fossalta di Portogruaro, che conta 158 positivi ma che per numero di abitanti resta la comunità più colpita. «La condizione attuale è, per taluni aspetti, - ha detto il sindaco Natale Sidran - più critica di quella del marzo dello scorso anno. Serve ora un ulteriore sforzo comune per invertire la tendenza alla diffusione del virus e delle sue varianti».

Teresa Infanti

Ultimo aggiornamento: 08:49

