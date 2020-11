Cinese positivo, esce di casa va al Sushi dopo le 18 e litiga con il gestore: denunciato

VENEZIA - Nonostante fosse positivo al Covid, e per questo doveva osservare la quarantena, un cinese ha pensato di regalarsi un pasto a base di sushi, anche oltre l'orario delle 18. I carabinieri, allertati dal gestore del locale, sono intervenuti e hanno denunciato lo straniero.

È accaduto a Noale dove l'uomo, appunto positivo al Covid, ha avuto un diverbio con il gestore che ha chiamato il 112. I militari hanno scoperto che il cinese doveva essere in quarantena perchè risultato positivo al tampone. Così è stata fatta arrivare un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale per i successivi accertamenti medici.

La violazione della quarantena ha fatto scattare una denuncia penale.

