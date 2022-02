Covid in Veneto, la curva scende e calano anche le vittime: 7470 casi e 12 morti Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 6 febbraio 2022. Continua la discesa della curva come confermano i dati diffusi da Azienda Zero aggiornati alle 8 di questa mattina. Sono 7.470 i nuovi contagiati e 12 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 173.300 e le vittime da inizio pandemia 13.359.

In ospedale

Piccole variazioni nel numero delle persone ricoverate negli ospedali veneti: sono 1.710 (+7) i pazienti ricoverati in area non critica e 162 (+6) quelli nelle terapie intensive.

Le vaccinazioni

Sono state 31.051 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, spinte dalle terze dosi (23.298); di esse, 1.612 erano prime inoculazioni. È stato utilizzato il 92,5% delle forniture. La copertura con almeno una dose interessa l'88,9% della popolazione vaccinabile 'over 12', mentre il richiamo è stato somministrato all'87,4%. La terza dose copre il 65,8%. Nella fascia pediatrica, ad aver avuto almeno una dose è il 31,8%, mentre il richiamo è stato fatto al 23,4%.

