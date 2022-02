Covid in Veneto: 11.201 contagi e 41 morti. Qualche ricoverato in più negli ospedali Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 8 febbraio 2022. Sono 11.201 i nuovi contagiati e 41 i morti nell'arco di 24 ore secondo i dati diffusi da Azienda Zero. Le persone attualmente positive sono 156.004 (-12.746), mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 13.414.

In ospedale

Aumentano i pazienti ricoverati in area non critica, lieve flessione invece nelle terapie intensive degli ospedali veneti: sono 1.745 (+34) i ricoverati in area non critica e 156 (-4) in terapia intensiva.

