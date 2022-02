Covid in Veneto: 16.045 nuovi casi e addirittura 41 morti. Piccole oscillazioni negli ospedali Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 1 febbraio 2022. Sono 16.045 i nuovi casi di positività e addirittura 41 i morti in 24 ore. Secondo i datti diffusi da Azienda Zero ed aggiornati alle 8 di questa mattina le persone attualmente positive sono 216.210, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 16.045.

Negli ospedali

Non si registrano grandi variazioni nel numero di pazienti ricoverati negli ospedali veneti: sono 1.839 (+41) i malati ricoverati in area non critica e 170 (-10) quelli che occupano i letti nelle terapie intensive.

Vaccinazioni

Va fisiologicamente rallentando la campagna vaccinale in Veneto, dove ieri le dosi somministrate sono state meno di 30.000 (29.581). Solo 1.786 le prime inoculazioni, 3.400 quelle di completamento del ciclo primario, e 24.395 le dosi addizionali o booster. La percentuale di popolazione residente coperta con terza dose è del 57,4%, mentre per la vaccinazione pediatrica il 31% dei ragazzi tra 5 e 11 anni ha ricevuto la prima dose.

