Covid in Veneto: 7.492 nuovi positivi e 24 morti. Quasi 200mila persone in isolamento Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi, 10 gennaio 2021, con gli aggiornamenti dei contagi raccolti da Azienza Zero. Sono 7.492 i nuovi positivi e 23 le vittime nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono a 190.199 (+5.740) e le vittime da inizio pandemia a 12.583. I ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.592 (+31) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 215 (-4).

Negli ospedali

E' sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, che rispetto a ieri hanno registrato altri 74 nuovi ingressi di malati Covid, con un totale di 1.592 ricoverati in area medica, mentre sono 215 (-4) i pazienti nelle terapie intensive. Ricordiamo che i conteggi dei casi risentono del fine settimana.

Nel territorio

Le province con il maggior numero di contagi registrati nelle ultime 24 ore sono Verona +1659, seguita da Padova +1355, Venezia +1249 e Vicenza +1206.

