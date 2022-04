Covid in Veneto, i contagi corrono: quasi 7mila casi e 15 morti in un giorno Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 13 aprile. Il numero di contagi continua a crescere. Sono 6.978 i nuovi casi e 15 i morti in 24 ore. Le persone attualmente in isolamento sono 77.796, mentre le vittime da inizio pandemia sono ora 14.289.

Negli ospedali

Rimane stabile la situazione negli ospedali veneti, si registrano infatti solo piccole oscillazioni. Sono 903 (+16) i pazienti in area non critica, mentre sono 48 (+4) i malati in terapia intensiva.

