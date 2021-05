Vaccini, l'Ulss 3 accelera: a Chioggia arriva il camper per gli "over 60"

CHIOGGIA - L'Ulss 3 accelera la campagna vaccinale e manda in giro per la provincia un camper per "recuperare" quanti ancora non si sono sottoposti alla prima dose. Oggi, venerdì 21 maggio, il camper appositamente allestito in collaborazione con i tecnici dell'Azienda sanitaria è approdato a Chioggia, dove rimarrà fino a domenica.

Il mezzo è stato posizionato in Corso del Popolo. Il personale addetto, medici, infermieri e assistenti, hanno effettuato alcune somministrazioni a persone "over 60" che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale.

L'iniziativa proseguirà per tutta la giornata e verrà ripetuta anche domani e domenica, in modo da intercettare il maggio numero di persone ancora non vaccinate.