PORTOGRUARO - Coppia positiva al Covid: lei muore, lui si salva. Si è spenta a 63 anni Elena Chtcherina, di origini russe ma residente a Portogruaro, mentre si è fortunatamente salvato il marito Giancarlo Pippo. La coppia nel periodo di Natale ha contratto il Covid e la situazione è subito precipitata. Ad avere la peggio è stata la donna per la quale si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sofferente per altre malattie, purtroppo il micidiale virus ha debilitato Elena che è stata trasferita la San Tommaso dei Battuti di Portogruaro. Ricoverata nell’ospedale cittadino purtroppo con il primo gennaio la donna è deceduta.

Anche il marito Giancarlo è risultato positivo al Covid, ma il suo fisico è riuscito a combattere il virus. La coppia si era conosciuta nell’est Europa dove l’uomo si era recato per lavoro. La loro conoscenza aveva fatto nascere una bella storia d’amore tanto da convincere Elena Chtcherina a seguire l’uomo in Italia. Nella loro abitazione di Borgo Sant’Agnese sono arrivati i messaggi di cordoglio di amici e parenti. Elena Chtcherina era una bella signora, gentile e con il sorriso stampato in volto. Purtroppo il Covid l’aveva segnata ulteriormente. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese a Portogruaro. La famiglia ha chiesto che Elena venga ricordata non con i fiori ma con opere benefiche.