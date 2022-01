Covid in Veneto: 16.518 casi e 31 morti. Calano i pazienti nei reparti, aumentano in terapia intensiva Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 28 gennaio 2022. Sono 16.518 i nuovi contagi e 31 i morti in 24 ore secondo il bollettino di Azienda Zero aggiornato alle 8 di oggi. Le persone attualmente positive salgono quindi a 256.879, mentre le vittime da inizio pandemia sono ora 13.097.

Negli ospedali

Variazioni si registrano nel numero dei ricoverati negli ospedali veneti: calano in modo consistente i malati in area non critica, mentre aumentano i pazienti in terapia intensiva. I ricoverati in area non critica sono 1.810 (-37) e in terapia intensiva 194 (+9).

APPROFONDIMENTI TREVISO Covid, boom di ricoveri tra i bambini: «Campagna vaccinale... ROMA Covid, scuola: via il certificato, ora basta il tampone negativo. Si... L'EMERGENZA A NORDEST «Impegnative e tamponi, il sistema in Veneto non regge... 27 GENNAIO 2022 Covid in Veneto: 18.998 contagi e 22 morti. Lieve flessione negli... 26 GENNAIO 2022 Covid in Veneto: 19.820 contagi e 36 morti. Negli ospedali...

Vaccinazioni

Sono 33.669, in leggera salita rispetto a ieri, le dosi di vaccino somministrate in Veneto, «spinte» come sempre dalle terze dosi (28.026), mentre sono state 1.909 le prime dosi. Il dato emerge dal bollettino regionale. Ad aver ricevuto almeno una somministrazione sono 3.966.073 residenti, pari all'88,6% della popolazione «over 12». Ad aver completato il ciclo con il richiamo è l'86,9%, dato che sale all'88,8% se si considerano anche le prenotazioni per la seconda dose. Ad aver ricevuto il 'booster' sono stati in 2.666.250, pari al 60,9% della popolazione vaccinabile. Nella fascia pediatrica 5-11 anni la prima dose copre il 30,2%, mentre la seconda dose è arrivata al 15%.

BOLLETINO DEI CONTAGI IN VENETO---LEGGI

REPORT DELLE VACCINAZIONI IN VENETO---LEGGI