Covid in Veneto, i contagi restano alti: 6.287 nuovi positivi e 12 morti. Padova, Venezia, Vicenza e Verona sopra i mille

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 23 marzo 2022. Restano alti i contagi in Veneto: sono 6.287 i nuovi positivi e 12 i morti nelle ultime ventiquattr'ore secondo il report diffuso da Azienda zero. Le persone attualmente positive sono 69.600, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 14.074.

Province più colpite

Sono quattro le province sopra i mille contagi contratti nell'arco di 24 ore: sono Padova +1.544, Venezia +1.390, Vicenza +1.142 e Verona 1.011.

Negli ospedali

La situazione rimane per ora ancora sotto controllo negli ospedali veneti: i pazienti ricoverati in area non critica sono attualmente 736, mentre in terapia intensiva ci sono 54 malati.

