Covid in Veneto, i contagi corrono: quasi 10mila nuovi casi e 16 morti. Record a Padova +2248 Il bollettino

Corrono i contagi da Covid in Veneto: sono quasi 10mila i nuovi casi registrati in 24 ore. Nel bollettino di oggi, 29 marzo 2022, sono infatti 9.649 i nuovi positivi e 16 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente positive sono 76.482 (+ 1.061) e le vittime da inizio pandemia salgono a 14.126.

Nelle province

La provincia che registra il maggior numero di contagiati è Padova +2.248, seguita da Vicenza +1.772, Venezia +1.739, Verona +1.606 e Treviso +1.340.

Negli ospedali

Rimane ancora sotto controllo la situazione negli ospedali malgrado un incremento nei reparti di area non critica: sono 793 (+47) i pazienti nei reparti non critici e 56 (-1) nelle terapie intensive.

Posti letto: dati Agenas

Nel dettaglio, in base al monitoraggio quotidiano, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica (o 'non critica') da parte di pazienti con Covid-19 cala in Basilicata (al 28%) e cresce in 9 regioni o province autonome: Abruzzo (al 21%), Campania (17%), Emilia Romagna (12%), Liguria (16%), Marche (23%), Molise (16%), Pa di Bolzano (15%), Pa Trento (11%), Valle d'Aosta (11%). È stabile nelle restanti 11 regioni: Calabria (34%), Friuli Venezia Giulia (10%), Lazio (18%), Lombardia (9%), Piemonte (9%), Puglia (21%), Sardegna (20%), Sicilia (25%), Toscana (16%), Umbria (32%) e Veneto (8%).

Sempre a livello giornaliero, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cala in Sicilia (al 7%) e cresce in 9 regioni: Abruzzo (al 9%), Calabria (12%), Lombardia (3%), Pa Bolzano (5%), Puglia (8%), Sardegna (10%), Toscana (7%), Umbria (5%) e Veneto (3%). In Valle d'Aosta e Molise (0%) variazione non disponibile. È invece, stabile in 9 regioni o province autonome: Basilicata (3%), Campania (7%), Emilia Romagna (4%), Friuli Venezia Giulia (3%), Lazio (8%), Liguria (5%), Marche (4%), Pa Trento (2%) e Piemonte (3%).

