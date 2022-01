Covid in Veneto: 19.820 contagi e 36 morti. Negli ospedali piccole oscillazioni Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 26 gennaio 2022. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.820 nuovi casi e 36 morti. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 259.558 mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 13.044.

Negli ospedali

Ancora sotto controllo la situazione negli ospedali veneti: le persone ricoverate in area non critica sono 1.854 (+24), mentre i malati in terapia intensiva sono 189 (-5).

APPROFONDIMENTI PANDEMIA COVID Covid, reinfezione, perché ci si contagia due volte. In Veneto... PANDEMIA E GIOVANI Pandemia e giovani: un disastro. Cosa dice lo psicologo: Paolo Crepet... 25 GENNAIO Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 25 gennaio... VICENZA Covid, ecco il sensore che controlla l'aria e apre le finestre...

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO---LEGGI

REPORT DELLE VACCINAZIONI IN VENETO----LEGGI