Covid in Veneto: 4.491 nuovi casi e 21 morti. Crollano contagi, positivi e ricoveri Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di domenica 13 febbraio. Crollo dei contagi, delle persone positive e anche dei ricoveri in ospedale. Ricordiamo, però, che i dati potrebbero risentire dei conteggi del fine settimana caratterizzati sempre da una flessione. Sono 4.491 i nuovi contagi e 21 le vittime nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente positive sono 108.166, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 13.560.

Negli ospedali

Calo consistente anche nel numero delle persone ricoverate in ospedale nei reparti non critici e anche in terapia intensiva. I pazienti nei reparti non critici sono 1.426 (-32) mentre in terapia intensiva sono 131 (-4).

