Controlla i clienti del suo ristorante, ma lui non ha il green pass: multato

VENEZIA - Il titolare di un ristorante di Mestre controllava i Green pass dei propri clienti all'ingresso, ma lui ne era privo e per questo è stato multato. Lo ha spiegato il comandante della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini, facendo il punto della prima giornata di controlli in città.

«Se sarà beccato nuovamente - ha aggiunto - sarà disposta la chiusura dell'attività». Per quanto riguarda i controlli su bus e vaporetti, il personale di Avm, coadiuvato dalle forze dell'ordine, ha controllato stamani 4.500 pendolari negli 'hub', lasciando a terra 15 persone prive di Green pass.

In Veneto orientale, invece, sono stati circa 2.000 i controlli effettuati. Nei locali sono state 296 le persone controllate, in 52 esercizi pubblici.