Covid in Veneto, altri 4mila casi portano il totale a 2,5 milioni da inizio pandemia, ma i positivi scendono sotto quota 60mila

VENEZIA - Il Veneto chiude la settimana con 4.005 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a superare i due milioni e mezzo di casi da inizio pandemia, precisamente 2.501.054.

Il bollettino regionale di oggi - 20 novembre - segnala inoltre 6 vittime, con il triste bilancio che sale a 15.873. Scendono sotto 60 mila i positivi attuali, che sono 59.793 (-338): la Provincia di Padova resta la più colpita con oltre 12mila di attualmente positivi.

Negli ospedali diminuiscono leggermente (-6) i ricoveri in area medica, che sono in totale 1.206, e leggermente crescono (+2) quelli in terapia intensiva, che sono 50.

