LIDO DI VENEZIA - Tutto il Lido si stringe, con affetto e calore, attorno alla famiglia di Laura Condrea, la bimba di appena 3 anni, già affetta da una rarissima malattia congenita neurodegenerativa, stroncata dal Covid la notte di Natale. La famiglia, di origine moldava, risiede agli Alberoni. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che saranno celebrati con rito ortodosso, chiedendo ospitalità a una chiesa cattolica al Lido. Non appena, il penultimo giorno dell'anno, durante il punto stampa del governatore Zaia, è stata data la notizia della morte della bambina, primo caso di decesso a causa del Covid di paziente in età pediatrica, il Lido si è attivato, con grande cuore e profondo senso di comunità, per essere vicino alla famiglia colpita da un lutto così duro.

RACCOLTA FONDI

Le ali di Laura, pensando alla bimba come a un piccolo angelo volato in cielo, è il titolo della raccolta fondi partita, in forma anonima, da alcuni amici per cercare di portare un po' di sostegno alla famiglia. La raccolta è stata creata a sostegno delle spese funebri per la piccola Laura e per fare sentire la vicinanza dell'isola ai suoi congiunti. Questi i punti che si sono resi disponibili alla raccolta fondi che è partita venerdì e verrà interamente devoluta a sostegno della mamma e del papà di Laura: Pet Shop (via Negroponte, solo i giorni 3,4 e 5 gennaio dalle ore 9 alle 12.30); Pane, Libri e Cappuccino (piazzale la Fontaine, Ca' Bianca), Bar La Fontaine (piazzale la Fontaine, Ca' Bianca); Bar La Tentazione (via Alvisopoli); Tennis Club Lido (via Sandro Gallo, entrata a sinistra del Caddy's);Pasticceria Caldara (Sant'Antonio), Osteria Da Ricky Ciccin (Malamocco); Venum Immobiliare (via Sandro Gallo 149). I fondi verranno ritirati dai punti di raccolta lunedì 10 gennaio, consegnati all'associazione Una Mano Per Tutti che provvederà ad eseguire la donazione a mezzo bonifico bancario. Così la somma raccolta arriverà, in forma anonima, direttamente allo scopo per cui è stata creata.

SOLIDARIETÀ

In queste prime ore c'è già stata una grande risposta da tutta l'isola, che continuerà sicuramente anche nei prossimi giorni. Anche il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti, in un breve ma commosso messaggio a voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia. Laura era figlia unica: il papà Ion lavora nel settore dell'edilizia, mentre la mamma Tatyana opera nel campo delle pulizie. Una famiglia umile, che ha sempre lavorato con impegno e grande dignità e impegno e ha seguito la figlia in tutto il suo percorso. La bimba era stata all'asilo al Lido fino al 23 dicembre. Era seguita dall'hospice pediatrico di Padova e proprio a Padova, nella clinica pediatrica, è stata ricoverata nelle ultime ore, a causa di un'improvvisa crisi respiratoria. Sottoposta al tampone, è risultata positiva al virus. Per le sue condizioni cliniche fragilissime e la tenera età, non aveva potuto essere vaccinata.