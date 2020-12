Stop ai voli dall'aeroporto di Venezia verso la Gran Bretagna: uno cancellato, due in arrivo vuoti

VENEZIA - Stop progressivo ai voli da e per la Gran Bretagna all'aeroporto Maco Polo di Venezia. Stamane un velivolo in partenza è stato cancellato mentre altri due arriveranno vuoti e porteranno in patria cittadini Britannici che lasciano l'Italia. Lo rende noto lo scalo veneziano.

Le decisioni prese in accordo con le compagnie seguono le direttive del Decreto Speranza un blocco dei collegamenti aerei con la Gran Bretagna dopo che è stato scoperto un nuovo ceppo aggressivo del Covid-19.

