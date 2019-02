Corvo in Curia, è un uomo di 60 anni C'è l'identikit ma non si vede il volto

di Nicola Munaro Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Sessantenne, dalla camminata sostenuta e dal passo certo di chi conosce calli, campi e chiese come le proprie tasche. Eccolo un primo identikit del corvo, l'uomo che poco meno di una settimana fa - e per due notti consecutive - aveva tappezzato la città con atti d'accusa contro il patriarca Francesco Moraglia e contro cinque preti vicini allo stesso vescovo di Venezia. Il grande errore, il corvo, l'ha commesso non calcolando le telecamere. E decidendo così di compiere la sua opera di affissione dei volantini...