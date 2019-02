Cortigiane a palazzo tra divertimento e trasgressione: star la porno attrice Vittoria Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.G.) Sensualità, eros, seduzione, danze storiche, giochi, divertimento, trasgressione, travestimenti: questi gli ingredienti di una serata che promette già di essere ricordata come l'evento più piccante del Carnevale 2019. Cortigiane a Palazzo il titolo, ospitato per una notte intera in uno dei più lussuosi alberghi veneziani: Ca' Sagredo, in campo S. Sofia, con i suoi magnifici stucchi, lampadari in vetro, putti, scaloni, pavimenti alla veneziana e opere d'arte dove il 28 febbraio, Giovedì...