MESTRE - È una corte nel cuore del cuore di Mestre. Corte Legrenzi e relativa calle da anni si dibatte tra sogni di rilancio e delusioni. Adesso, però, è arrivato il momento di dare un'identità e un futuro a quello spazio tra piazza Donatori di Sangue, via Poerio, via Rosa e il Museo M9. Un futuro che sia anche un modo per integrare la Corte col resto della città dopo che per anni ne è rimasta un po' ai bordi: il problema di quel luogo, infatti, è che è sempre stato vissuto come un retrobottega, e anche quando si sono insediati negozi di abbigliamento o ristorantini non è mai riuscito a diventare di passaggio e di connessione tra più parti del centro cittadino, cosa che invece è a pieno titolo. È Paolo Zatta, mediatore e consulente immobiliare trevigiano che, come in piazza Ferretto e in Galleria Barcella, sta seguendo l'operazione, in questo caso per conto della famiglia Campesan che possiede praticamente tutti gli immobili dentro e attorno a quel quadrilatero. L'idea è di far crescere una piazza del cibo particolare, di quelle che si trovano nelle grandi città come Madrid, tanto per fare un esempio, che nell'omonima piazza propone il mercato di San Miguel: quello è coperto da una struttura in ferro e vetro, un po' come il nostro San Michele tra piazzetta Coin e via Fapanni. Corte Legrenzi rimarrà uno spazio a cielo aperto perché i locali - antiche stalle per cavalli - sono tutti attorno, mentre al centro ci sono i plateatici, e quindi si ispirerà anche ai quartieri dei bistrot francesi.



LA RIQUALIFICAZIONE

«È importante creare un processo virtuoso che parta dal centro. Riqualificare il commercio significa anche riqualificare la parte sociale di una città» aveva detto poco tempo fa Zatta a proposito di piazza Ferretto, e lo ribadisce oggi per Corte Legrenzi sperando che l'M9 finalmente fiorisca per quel che merita e non continui a rimanere nel limbo, con l'ex convento a fianco desolatamente mezzo vuoto. Ad ogni modo il passaggio da Corte Legrenzi all'area del Museo è aperto «e anche questo distretto del cibo di qualità contribuirà a sua volta a sostenere l'M9» afferma l'immobiliarista che sta già inserendo i primi commercianti e ha in mente di completare l'operazione entro l'autunno. Cosa ci metterà? «È un concetto e, in accordo, ci sono i contenuti». Cibo di qualità del mercato sotto casa e del ristorante e della trattoria cittadina, più qualcosa di abbigliamento. Prodotti da portar via, da preparare ma anche già pronti, e piatti da gustare seduti al tavolo o passeggiando. Sempre primizie, soprattutto del territorio e ricette della cucina nostrana, ed elaborate. Chi ha provato il San Miguel di Madrid, insomma, se lo ricorderà: tra banchi di pesce e di frutta e verdura, di gastronomia, ci sono piccoli bar e ristorantini che offrono cicchetti, panini prelibati, ma anche ostriche e champagne.



LE PROPOSTE

A Mestre magari le ostriche non hanno senso ma il pesce di laguna e le verdure di Sant'Erasmo preparate con piatti gourmet ci stanno tutte. «Le eccellenze per ogni categoria, questo vogliamo inserire. - spiega Zatta - anche fiori, ma preparati in mazzi e forme particolari. E poi frutta stagionale da portar via in sacchetto ma anche già preparata in macedonia o altre proposte. Lo stesso per la verdura con piatti da mangiare al volo gustando un calice di buon vino al bar a fianco. E sulla scia ci sarà anche la macelleria, anche in quel caso con tagli di qualità e con preparazioni già pronte. Un nuovo concetto, insomma. Tutto può essere copiato, come fanno un po' i cinesi, ma un concetto no, per cui sarà una proposta originale, un format che identificherà Corte Legrenzi come un posto dove darsi appuntamento per fare le spese, per pranzare o cenare o per un aperitivo chiacchierando». I tempi per riempire Corte Legrenzi avrebbero potuto essere anche più veloci in modo da mettere a disposizione lo spazio già per la piena estate ma c'è sempre la burocrazia di mezzo, ci sono le particolari attenzioni dell'Ulss da seguire e, ultimo ma non meno importante, non si trova personale.