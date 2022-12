Corruzione in Qatar, sospesa la conferenza sulla pace a Venezia: erano previsti Panzeri e Visentini

VENEZIA - È stata sospesa la Conferenza internazionale sui processi di pace nel mondo, in programma domani, 12 dicembre, e martedì a Venezia su iniziativa dell'Associazione Società Informazione e dall'Università Cà Foscari-Cestudir. Una decisione presa dagli organizzatori e dai relatori. Era inizialmente prevista la partecipazione dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri e del sindacalista Luca Visentini sotto inchiesta in Belgio. «I rapporti con l'organizzazione legata a Panzeri e Visentini, le cui vicende sono state riportate dai media nei giorni scorsi - spiega un comunicato -, sono stati immediatamente conclusi dagli organizzatori della conferenza Fermate la guerra, voglio scendere. Aspettiamo come tutti che la magistratura faccia il suo lavoro. Tuttavia per tutelare da associazioni anche non volute - aggiungono - sia le organizzazioni coinvolte che i relatori invitati, i quali svolgono ruoli importanti in diverse istituzioni nel mondo, si è deciso di sospendere la conferenza di due giorni che si doveva tenere all'auditorium Santa Margherita. Ci scusiamo per i disagi causati alle scolaresche e al pubblico veneziano che avevano programmato di partecipare».