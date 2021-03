La cocaina arrivava con il corriere: 27enne arrestato dai carabinieri

CAVALLINO TREPORTI - Per lavoro faceva il corriere, ma nel furgone, oltre alla merce da recapitare, trasportava anche dosi di cocaina già confezionate e termosaldate. A sorprendere B.M., ventisettenne di Musile di Piave, sono stati i carabinieri che lo hanno arrestato mentre si recava a Cavallino Treporti. Il giovane è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un peso lordo di 16 grammi circa, e di 820 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Sequestrato anche un cellulare sul quale verranno effettuati i dovuti approfondimenti.

