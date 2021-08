Vedono un corpo galleggiare: i bagnini si tuffano e lo rianimano, ora è in ospedale

VENEZIA - I bagnini di Jesolo Turismo hanno salvato la vita, oggi, 27 agosto, ad un turista tedesco di 79 anni, in vacanza sul litorale veneziano. Sono stati alcuni bagnanti a vedere il corpo dell'uomo galleggiare esanime e sottrarlo all'annegamento. Gli operatori della spiaggia, allertati dai presenti, hanno trasportato l'anziano a riva e praticato il massaggio cardiaco, necessario per fargli riprendere coscienza. I sanitari del 118, intervenuti con l'elicottero, hanno stabilizzato e intubato l'uomo, per poi trasportarlo all'ospedale di Mirano.