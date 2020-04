VENEZIA È una boccata d’ossigeno e una spinta in più alla convinzione di essere sulla strada giusta. Quel bollettino delle 17 firmato Azienda Zero che per più di un mese ha terrorizzato i veneziani a colpi di aumenti esponenziali di contagi, decessi e poche dimissioni, ieri per la prima volta ha permesso alla speranza di farsi largo. Sono i numeri a raccontare di una diffusione del virus nel veneziano che continua, ma lentamente. Per il terzo giorno di fila infatti sono i guariti (59) a superare i nuovi casi, fermi a 35 e comunque trenta in meno rispetto al +65 registrato giovedì su mercoledì. Se cresce il totale dei positivi dallo scoppio della pandemia (si è arrivati a quota 1.795) cala ancora il numero delle persone attualmente contagiate da Covid-19: alle 17 di ieri sera erano 1.221, cioè 24 in meno rispetto al dato messo in archivio giovedì.



Frenata sensibile anche per quanto riguarda i decessi. Dai 7 dell’altro ieri si è scesi a uno soltanto, Elsa Diana, 94 anni di Portogruaro, da tempo ospite della casa di riposo Francescon. L’unico decesso invece registrato dal bollettino di Azienda Zero (e quindi da noi riportato nel grafico a fianco, ndr) fa riferimento ad un decesso a Villa Salus di Mestre del quale è già stata data notizia nell’edizione di ieri. Continua poi la flessione sia sul totale dei ricoveri - scesi a 265 (-19) - sia per quanto riguarda le persone in Terapia Intensiva, che sono 41, sei in meno rispetto a giovedì. Balzo in avanti anche dei dimessi: su 59 guariti totali, sono 28 le persone che hanno lasciato uno degli ospedali della provincia.

L’ULTIMO SALUTO

Saranno intanto tumulate stamani al cimitero di Chirignago, alla presenza del sacerdote e dei soli familiari, le ceneri di Stefano Castellaro, morto il 26 marzo, all’ospedale di Dolo, a 62 anni, senza che peraltro soffrisse di particolari patologie: non fumava e praticava attività sportiva. È stato proprio dopo una delle sue abituali corse a piedi, il 12 marzo, che Castellaro, che abitava con l’anziana madre alla Gazzera, ha avuto i primi sintomi, simili a quelli di un raffreddore, cui poi sono seguiti la febbre alta a intermittenza, tosse e mancanza di respiro, fino al ricovero all’Angelo, il 17, e il trasferimento al Covid di Dolo il 18. «È stato quello l’ultimo giorno che l’ho sentito - lo piange la sorella Lorena - Mi ha chiamato lui dall’ospedale: “Sto male, sono grave, mi vogliono intubare” sono state le sue ultime parole. Il 26 marzo mi hanno informato che era deceduto » . A mamma Elettra, 85enne, su indicazione dei medici, la tragica notizia gliel’hanno data solo dopo i 15 giorni di quarantena a cui è stata sottoposta, come la sorella. Castellaro non era sposato e non aveva figli, aveva lavorato per 43 anni come responsabile alla Ups di Tessera facendosi ben volere da tutti i colleghi, ed era andato in pensione l’estate scorsa. Aveva la passione per la moto (aveva corso anche in pista), ma vi aveva rinunciato per amore della mamma che aveva il terrore che gli capitasse un incidente. Conosciutissimo non solo alla Gazzera ma anche a Maerne di Martellago, paese che frequentava molto e dove aveva tante amicizie, Castellaro lascia anche il fratello Adriano e gli amati nipoti.

NEL VENETO ORIENTALE

I numeri sono ancora bassi, ma la discesa dei contagi da Covid-19 continua a scendere anche nel Veneto Orientale. Secondo i dati forniti dall’Ulss4, tra sabato 4 e giovedì 9 aprile per persone risultate positive sono state una sessantina, facendo salire a 463 il numero complessivo dei contagi. Sempre alla data di ieri le persone ricoverate nella terapia intensiva del Covid-Hospital di Jesolo sono scese a 9 e, oltre a queste, sono 41 sono le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive; sono state dimesse tuttavia altre due persone e così il numero dei pazienti dimessi dal 10 marzo (data di attivazione del reparto) a giovedì sale a 47.

NIENTE PEDAGGIO

Ieri poi la Direzione dell’Ulss 3 ha comunicato a tutti i dipendenti che Autostrade per l’Italia ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi anche nel percorso casa-lavoro, per motivi di servizio, durante l’emergenza Covid-19. Il personale interessato dovrà inviare modulo di autocertificazione alla mail agevolazionecovid19@aiscat.it. Non mancano però le emergenze: al Covid-Hospital « sono state consegnate mascherine assolutamente non idonee per il personale medico infermieristico e oss - spiega Daniele Giordano, segretario generale di Fp Cgil - Dopo segnalazioni sono state ritirate, ma va chiarito se il personale abbia visitato e trattato pazienti Covid con questi strumenti di protezione per tutta la mattinata».



Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA