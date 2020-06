Coronavirus, Brugnaro: «Siamo stati soli nel fronteggiare questa crisi e in qualche misura è stato meglio così»

VENEZIA - «Siamo stati soli nel fronteggiare questa crisi e in qualche misura è stato meglio così»: lo dice a Il mattino di Radio 1, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro , lamentando una scarsa presenza da parte del Governo nella gestione dei Comuni durante l'emergenza Covid.«C'eravamo allenati alle disgrazie - precisa - recupereremmo se il Governo ci ascoltasse un po' di più ma non solo a Venezia, se ascoltasse i sindaci in generale. Il nostro comune quest'anno prevede ad esempio di avere mancati introiti per circa 115 milioni di euro perché è una città turistica e meno 90 milioni di incassi dai biglietti turistici per il trasporto pubblico locale».Brugnaro sottolinea: «Avevamo sistemato i conti del Comune, abbiamo utilizzato i 62 milioni di euro dell'avanzo di gestione dell'anno scorso per non tagliare i servizi e in questo senso la comunità si è avvicinata, siamo diventati molto più attenti e stiamo rilanciando la città. Abbiamo aperto i centri estivi per i bambini, dove era possibile, perché stiamo facendo lo slalom con i decreti che ci arrivano sulla testa».Stasera, annuncia, verrà riaperto «il Casinò di Venezia», grazie all'aiuto del Ministro Lamorgese e del Presidente Zaia.