Venezia

. Laè in ginocchio, tra gli stagionali c'è chi certamente non sarà chiamato per l'estate e anche chi potrebbe essere chiamato non è così sicuro di quello che succederà. Chi fino al 2019 stava bene economicamente, oggi con il reddito azzerato e le spese che continuano a correre ha chiesto i buoni spesa e il sussidio da 600 euro. La voglia di riaprire è però tanta, anche se non sarà dal 4 maggio come annunciato a più riprese dal presidente Zaia Dalla Prefettura dicono cheOgnuno ha inondato gli uffici di richieste di ripartenza, in attesa che dal Governo e dalla Regione si batta al più presto un colpo. Il turismo internazionale, su cui si basa l'economia della città, tuttavia non ripartirà subito e pertanto i morsi della difficoltà saranno solamente leniti nel corso dell'estate.ALBERGHITra gli alberghi c'è chi si sta già preparando a riaprire, dopo che tutti a Venezia avevano chiuso nell'immediatezza della sospensione del Carnevale. Ora, sebbene la loro chiusura non sia ordinata per decreto, a Venezia sono praticamente tutti chiusi con qualche attività ancora aperta in quel di Mestre. Ma da fine maggio qualche coraggioso si prepara ad un'apertura simbolica - dicono dall'Ava - salvo poi aprire davvero per metà giugno.Intanto, a livello di associazione, è stato elaborato un protocollo per la prevenzione, la sanificazione e i comportamenti sociali da tenere all'interno delle strutture alberghiere della città.«Le misure di distanziamento sociale e di prevenzione cambieranno drasticamente il modo in cui in futuro saremo chiamati a ospitare i turisti spiega il direttore Ava, Claudio Scarpa -. Su idea e suggerimento della tesoriera Lorenza Lain ci siamo quindi messi al lavoro per individuare un protocollo utilizzabile da ogni albergo e attività ricettiva, per poter dare al cliente rassicurazioni e garanzie sulle azioni poste in essere dall'albergatore a tutela della sua salute».PROTOCOLLO DI SICUREZZASono infatti cambiate le regole di accesso ai locali che possono ospitare più persone e la categoria seguirà, secondo una procedura che Ava intende condividere con l'Ulss 3 Serenissima, le precauzioni in tema di sanificazione e comportamenti sociali che permetteranno di sconfiggere il coronavirus.«Agli alberghi che dimostreranno di seguire le raccomandazioni verrà rilasciato un marchio di garanzia rilasciato dall'Ava che garantisce la corretta sanificazione e che potrà essere utilizzato in campagne di promozione dell'hotel. La stessa Associazione farà campagna promozionale per alberghi che avranno il marchio di garanzia» aggiunge Claudio Scarpa che conclude: «Io sono fiducioso e credo che il turismo veneziano potrà ripartire. Ma gli albergatori dovranno adattarsi a grandi cambiamenti. Venezia dovrà per esempio riconvertirsi in destinazione che lavora con il turismo italiano. Una presenza che attualmente rappresenta il 10% ma che è destinata ad aumentare».I RISTORANTIUn'altra importante attività bloccata completamente dal Covid-19 per decreto è quella della ristorazione. In questo campo, a parte disegni fantasiosi in cui si potrebbe ipotizzare di andare a cena in compagnia separati da un muretto in plexiglas o vetro, la prospettiva di riaprire è ancora più lontana.All'Aepe che rappresenta la gran parte dei ristoratori veneziani sono arrabbiatissimi perché non è possibile tenere in funzione neppure le cucine.«Da tempo stiamo chiedendo al Governo di poter fare il take away in attesa di ripartire con il servizio ai tavoli - spiega Ernesto Pancin, direttore Aepe - non si capisce perché se al supermercato il cibo da asporto si possa acquistare dai banchi gastronomia, non lo si possa fare in ristorante. Oltretutto c'è la coda fuori dai supermercato? Non sarebbe il caso di ridurre quelle code anche consentendo ai ristoranti di vendere gastronomia? Uno telefona e passa a prendersi il sacchetto. Lo stiamo gridando da tempo».Invece le cose non vanno proprio così e proprio l'altroieri una pizzeria a Santa Croce è stata multata dai vigili perché avrebbe fatto take away oltre alla consegna a domicilio.«È un controsenso - conclude Pancin - che gli unici a non poter vendere ristorazione sono coloro che lo fanno di professione. Fare la vendita a domicilio comporta poi vari problemi, tra cui trovarsi il vettore e una piccola attività difficilmente riesce a strutturarsi per questa cosa. Noi abbiamo chiesto facendo tutte le pressioni possibili a livello nazionale e locale per poter riaprire gradualmente ma nell'attesa che almeno ci facciano fare il cibo da asporto, per salvare i conti e anche una parte dell'occupazione».