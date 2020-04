VENEZIA - Facciamo finta che si chiami Mario, nome di fantasia per tutelare la sua privacy. Mario vive con la moglie e i due figli di 3 e 6 anni in un condominio del Lido. La moglie ha iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus il 9 marzo scorso e da quel giorno è iniziato il suo calvario, fatto di incertezza e di timore per la sorte propria e dei familiari. Dopo una settimana alla donna viene fatto il primo tampone , e l'esito viene comunicato al 29 marzo. Da allora lui e i figli sono ancora in attesa del tampone, prassi prevista perché entrati in contatto con una persona positiva, che tra l'altro condivide lo stesso appartamento.

INFEZIONE IN CORSO

La vicenda ha una nuova puntata il venerdì prima di Pasqua, quando alla moglie viene fatto un nuovo test per capire se nel frattempo il suo fisico ha superato l'infezione. Ma anche quello, due giorni dopo, dà esito positivo, segno che il virus è ancora attivo. Per cui la quarantena obbligatoria, per lei e per i suoi familiari ricomincia, come in un diabolico gioco dell'oca in cui si torna indietro invece di proseguire verso la meta. Una vicenda kafkiana, per certi versi, la definisce il signor Mario, che all'inizio dell'avventura aveva denunciato l'impossibilità di convivere con i rifiuti accumulati in terrazza: nessuno sembrava abilitato al loro ritiro, e lui era costretto ad ammassare i sacchi di immondizia indifferenziata tra cui numerosi pannolini sporchi del bimbo più piccolo - in terrazza. «All'ennesima segnalazione racconta Mario dopo una serie infinita di telefonate tra Comune, Protezione Civile e Veritas, che rimpallavano ad altri la responsabilità, finalmente è arrivata una volontaria della Croce Verde, che viene da Venezia ogni due o tre giorni a ritirare la mia spazzatura perché nessun altro è abilitato a farlo. Ma io sono ancora in attesa di essere sottoposto al test». La storia si è ulteriormente complicata alla vigilia di Pasqua, quando il bimbo più piccolo ha iniziato ad accusare una forte tosse correlata a difficoltà respiratorie.

IN OSPEDALE

«La pediatra, conoscendo il nostro delicato quadro familiare prosegue Mario ha predisposto la possibilità di ricovero in ospedale. Nel pomeriggio ci è venuta a prendere l'ambulanza con tutte le precauzioni possibili e di lì la decisione di necessità: ho dovuto accompagnare io, fino ad allora in isolamento obbligatorio, il bambino in pronto soccorso perché nessun altro poteva farlo. All'ospedale civile è stato effettuato il tampone, che dopo poco ha dato esito negativo fortunatamente. Ma solo a lui è stato fatto. Quindi siamo rientrati a casa. Però per me e per l'altro bambino non ci sono ancora notizie sulla possibilità di essere sottoposti a test. Eppure ogni giorno ci chiamano a casa più uffici sanitari,per informarsi sulle nostre condizioni di salute, che fortunatamente finora sono buone. Uno di questi uffici ci ha addirittura consigliato di farci togliere dalla lista delle richieste di tampone. Ma io sono in prigione da un mese per niente? Quasi quasi mi auguro di essere positivo - sbotta l'uomo va bene che la disinformazione è tanta e le idee sembrano confuse, ma rinunciare al tampone mi sembra davvero paradossale. Sembra che tra i vari uffici non si parlino. E non credo di essere l'unico a vivere questa situazione. Se tutti vengono trattati così...» Nel frattempo è arrivata la notizia tanto attesa: la prossima settimana tampone per tutta la famiglia. «Nel caso ci fosse la certezza che i bambini sono negativi almeno potrebbero trasferirsi dai nonni, che hanno un bel giardino» si consola.

