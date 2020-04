Coronavirus, positivo il 3 per cento degli ospiti delle case di riposo e 1.6 degli operatori

Nel Veneto orientale su circa 1200 ospiti delle case di riposo solo 37 sono risultati positivi al coronavirus, ossia il 3% del totale, un dato tra i più bassi del Veneto considerato tra l'altro che la media regionale si attesta sul 6,4%. Le case di riposo dove non si registra nessun contagio sono 11 su 13, pari al 85%, e anche in questo caso si tratta di una percentuale molto più alta della media regionale che si attesta al 74,4% delle strutture prive di positività da covid-19. Altrettanto importanti sono le indagini eseguite sugli ospiti delle strutture: 1800 screening (su 1200 ospiti) dall’avvio dell’emergenza sanitaria, e i giorni scorsi è iniziato il secondo ciclo di screening che coinvolgerà nuovamente le 13 strutture presenti in questo territorio. Ovviamente gli screening hanno interessato ed interesseranno anche il personale dipendente delle stesse strutture: 1500 le indagini eseguite in questo caso, le quali hanno evidenziato che l'1,6% dei 1100 operatori è positivo. Gli ospiti e gli operatori covid-positivi sono stati posti in isolamento e stanno bene, pur considerata la ragguardevole età degli anziani che quasi sempre già presentano patologie di base. © RIPRODUZIONE RISERVATA