Sono bastate le prime, timide riaperture di ieri perché su autobus e vaporetti si tornassero a vedere troppi passeggeri, troppi vicini, in violazione delle distanze di sicurezza raccomandate. Lo denunciano i cittadini sui social. Lo mostrano le foto scattate dai passeggeri. E lo conferma anche la Cgil che ieri ha convocato una conferenza stampa proprio sul tema del taglio delle linee e della sicurezza in vista della ripresa delle attività. Il segretario generale, Ugo Agiollo, e quello della Federazione Trasporti, Valter Novembrini, si sono detti preoccupati per l'attuale gestione del trasporto pubblico da parte dell'amministrazione che invece di tagliare dovrebbe potenziare le linee, per garantire le necessarie distanze di sicurezza.



LA POLEMICA

«Chiediamo a tutte le istituzioni di fare la loro parte: Governo, Regione, ma anche Comune che in questo momento non può pensare di incassare risorse da Actv» ha ammonito Agiollo. «Possiamo anche rinunciare a quella quota, ma la realtà è che oggi Actv non incassa più nulla la replica, a distanza, dell'assessore alla mobilità, Renato Boraso La Cgil piuttosto ci aiuti a fare pressione sul Governo perché sostenga i Comuni. Qui non si è visto un euro. E più di questi servizi non possiamo garantire». Problema ribadito, nella sua diretta quotidiana, anche da sindaco Luigi Brugnaro, che ha invitato i cittadini a usare il trasporto pubblico il meno possibile: Andate a piedi, in macchina, in moto, mezzi più sicuri per il virus, purtroppo più costosi ma garantiscono i tempi. Oppure in bici. E chi deve andare nelle isole deve armarsi di pazienza.



L'AFFONDO

Tema quanto mai caldo. Pesanti le accuse mosse dalla Cgil nella conferenza stampa on line la mattina, dove i sindacalisti hanno precisato che anche le altre sigle sarebbero sulla stessa linea.«Con la minima ripresa di oggi (ieri, ndr.) vaporetti e autobus, in alcuni orari, si sono ritrovati più pieni dei limiti previsti» ha riferito Novembrini, che ha ricevuto segnalazioni di affollamenti sulle linee verso Mirano e Mogliano, nelle corse tra le 6.30 e le 6.50, nonché sul 51 a Venezia. Questo perché sono state tagliate le corse e bastano un po' di passeggeri in più per non garantire le misure di sicurezza. «Un mezzo che prima portava 100 persone ora non dovrebbe viaggiare con più di 30, 35 passeggeri a bordo ha spiegato Agiollo In questa fase che rischia di durare per tutto il 2020 serve quindi, non una riduzione di mezzi e linee, ma un loro ampliamento. Dove prima bastava un mezzo, ora ne servono tre. Per questo bisogna investire. Ma le risposte che ci sono state date in questi giorni da Actv e Comune ci sembrano, per usare un eufemismo, disattente alle questioni della sicurezza di lavoratori e passeggeri. Anzi, ci è stato detto che, senza l'introito del turismo, i servizi di prima non potranno essere garantiti». Novembrini ha chiesto la convocazione di una cabina di regia tra organizzazioni sindacali e istituzioni per trovare una soluzione: «Solo se tutti faranno la loro parte Venezia potrà avere il trasporto pubblico di cui ha diritto». Ed ecco il tema del contributo che il Comune incassa da Actv. «Sono 11 milioni anche quest'anno, come il precedente. Soldi che bisogna lasciare al trasporto, come succede nelle altre città».



LE REPLICHE

Immediata la replica di Boraso: «Il crollo del turismo per Actv significa 80 milioni di euro in meno. Fortuna che avevamo risanato i bilanci prima, non so come facciano gli altri Comuni! Il tema vero sono i soldi da chiedere al Governo. La Cgil ci dia una mano a livello nazionale, altrimenti non riusciremo a garantire i servizi».



Un nodo, quello del trasporto pubblico, su cui è tornato anche Brugnaro nella sua diretta. «Stiamo preparando un piano per contingentare i posti, superata la soglia massima, non si entrerà più sui mezzi ha annunciato Speriamo che il Governo dia un po' di ossigeno ai bilanci dei Comuni». Intanto il consiglio del sindaco è di armarsi di pazienza, se si è proprio costretti a prendere un mezzo pubblico. «Se potete, andate a piedi, se siete in terraferma in macchin». Quanto agli affollamenti segnalati ieri, Actv è al lavoro per valutare le varie situazioni. In alcuni casi ci sarebbero delle esagerazioni, in altri il problema è reale. Già oggi sarà potenziata la linea di Mirano. La difficoltà è che non è chiaro il quadro delle ripartenze delle attività e quindi dei pendolari in movimento.



FINCANTIERI

Intanto ieri a Porto Marghera, nello stabilimento Fincantieri, sono iniziate le operazioni per consentire di riavviare le produzioni e quindi riprendere la costruzione delle navi da crociera ordinate da varie compagnie armatoriali. I tecnici stanno organizzando i luoghi di lavoro non solo dal punto di vista operativo ma anche da quello sanitario con gli interventi previsti al fine di evitare possibili contagi da Covid-19: mascherine e altri dispositivi di sicurezza individuale e misurazione della febbre ai lavoratori che accederanno al cantiere entro il prossimo 20 aprile.