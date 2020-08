Coronavirus Veneto, nuovi casi di contagio oggi: +11. Sono 119 i pazienti ricoverati, 7 in terapia intensiva Il bollettino

Zaia in diretta oggi: in Veneto via alla sperimentazione del vaccino anti virus. "Senza centri migranti non avremmo focolai di Covid-19" Luca Zaia in diretta oggi, nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Il Presidente della Regione, insieme al Rettore dell'Università di Verona Pier Francesco Nocini ed ai ricercatori del Centro Ricerche Cliniche, presenta l'avvio della sperimentazione Fase 1 del vaccino anti Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 10:46

, contagio e vittime oggi, martedì 4 agosto 2020. Sono 11 i nuovi casi di persone positive al virus rispetto al bollettino di ieri sera. Salgono così a 20.253 i casi di infezione da inizio pandemia, mentre sono attualmente 1065 i pazienti ancora positivi. Nessuna vittima nella notte, la conta dei decessi resta ferma a 2077 morti. I ricoveri: 119 i pazienti ricoverati in area non critica, 7 in terapia intensiva.