Coronavirus Veneto, otto nuove vittime. Calano ancora le terapie intensive: 79 ricoverati

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 8 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8.

Il Veneto registra questa mattina, rispetto a ieri sera, 7 maggio, 8 nuove vittime di Coronavirus . Finora sono stati diagnosticati nel territorio di tutta la Regione Veneto 18.618 casi di infezione da SARS-CoV-2. Sono 910 pazienti attualmente in ospedale per acuti, di cui 79 in Terapia Intensiva (ieri sera erano 86). Sono infine 10.804 guariti (negativizzati al test).

