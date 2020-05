Coronavirus Veneto, 10 contagiati e terapie intensive per la prima volta sotto quota 50

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 20 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati 17 (variazioni rispetto alle 8 di stamani).

I casi di positività al Coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono 19.040 ovvero 10 in più rispetto a stamani, mentre in tutta la giornata di ieri i casi di contagio erano stati 43. Il bollettino dell'Azienda Zero segnala poi 3 morti in ospedale (Mestre, Verona e Vittoio Veneto) e uno in strutture esterne e case di riposo.

Il totale delle vittime da febbraio è fissato nel report odierno a 1836.

In isolamento domiciliare 3459 persone (-180), quelle ricoverate (positivi e negativizzati) sono 525 (-3), di cui 46 (-1) in terapia intensiva, mentre i dimessi salgono a 3222. I guariti sono 13698 (+33). I casi attualmente positivi sono in tutto 3506 (26 in meno).



