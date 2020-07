Coronavirus in Veneto, 6 nuovi contagi: arrivano tutti dall'estero. Nessuna vittima nella notte Il bollettino

I nuovi casi sono distribuiti in varie province (Venezia, Vicenza Verona e Belluno), sono tutti adulti stranieri e non in casa di riposo.

Covid Veneto. Nuovi contagi, tutti dall'estero

Le sei persone risultate positive arrivano tutte dall'estero:

Uno del Camerun

Uno del Bangladesh

Una dell'Ucraina

Una della Moldavia

Uno della Serbia

Uno/a in via di accertamento

, i dati del contagio e delle vittime di oggi, 5 luglio 2020. Nessuna vittima dalle 17 di sabato per Covid nella nostra regione. I pazienti positivi sono 19.326, +6 rispetto a ieri, i negativizzati 16.915, in isolamento domiciliare si trovano attualmente 768 persone.