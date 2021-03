Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 18 marzo nel bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17. Sono 1.906 i nuovi casi e 40 i morti registrati nelle 24 ore.

Le persone attualmente positive sono 37.052 e 10.309 il totale delle vittime da inizio pandemia.

I pazienti attualmente ricoverati in area non critica sono 1.610 e 211 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI 17 MARZO Covid in Veneto, quasi duemila nuovi casi e 42 vittime nelle 24 ore... 17 MARZO Coronavirus Veneto, 2191 positivi e 59 morti in 24 ore. Ricoveri in... 16 MARZO Coronavirus in Veneto, impennata di contagi e ricoveri: 2.122 nuovi... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio cala al 6,5%: 672 casi e tre... 15 MARZO Coronavirus in Veneto: altri 1.331 nuovi contagi e 36 vittime nelle... 13 MARZO Coronavirus , picco di nuovi positivi: 2682 e 24 morti nelle 24 ore.... AZIENDA ZERO Covid in Veneto, 238 nuovi casi e 5 vittime nella giornata, terapie... 14 MARZO Coronavirus in Veneto, in 24 ore 1.587 nuovi contagi e 8 vittime. In...

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO ore 17 - SCARICA PDF

Il report di stamani