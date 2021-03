Coronavirus in Veneto: crescono i contagi, 1.277 nuovi casi e 18 morti in 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati della Regione Veneto, aggiornati alle ore 17 di oggi 3 marzo 2021. Nelle ultime 24 ore sono 1.277 i nuovi casi e 18 i morti. Le persone attualmente positive sono 25.823, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 9.906. I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.201 (dei quali 862 positivi al virus) e 154 (dei quali 128 positivi) in terapia intensiva.

BOLLETTINO CONTAGI IN VENETO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 18:21

