Coronavirus Veneto: 1673 contagiati, 215 più di ieri. E 51 morti: terza vittima di Vo' MAPPA

Coronavirus in Veneto oggi, 13 marzo 2020: sle a 1673 il numero delle persone contagiate e 51 i decessi dall'inizio dell'epidemia, dopo il decesso, in serata, di una donna 83enne: la terza vittima di Vo' Euganeo, Andreina Santimaria, vedova da alcuni mesi, molto nota in paese. Era risultata positiva al tampone da Coronavirus. Due nuove vittime anche a Treviso. MAPPA.

Il bollettino del 13 marzo

L'ultima vittima di ieri era un trevigiano morto a Bassano, poi sono arrivati i 9 decessi di oggi, con due nuove vittime anche a Treviso (LEGGI TUTTO). I deceduti di ieri sarebbero tutte persone anziane, ma non solo del reparto di Geriatria, primo focolaio del virus.

LE 500MILA MASCHERINE SCOMPARSE «Non si trovano i materiali. Addirittura una partita di 500mila mascherine è arrivata allo sdoganamento ed è letteralmente scomparsa (LEGGI TUTTO)

Allarme contagio, Zaia ai veneti: restate a casa, «è un flagello, massimo rigore sulle nuove misure»

Coronavirus, in Veneto è emergenza. Oggi un accorato appello del presidente della Regione Luca Zaia a tutti i cittadini: «Restate a casa - dice il governatore -, fra 5 giorni, se la situazione non cambia, ci sarà un picco nelle terapie intensive. Il rischio è che entro il 15 aprile due milioni di veneti saranno contagiati»... (LEGGI TUTTO).



Coronavirus Veneto, il contagio e le vittime oggi



casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono 350, quelli in terapia intensiva 108. Si aggrava il bilancio dei morti, ora a quota 50 . I pazienti dimessi dall'inizio dell'emergenza, il 21 febbraio, sono 103. Sale ancora il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto. Sono adesso 1.673, con l'aggiunta degli ultimi 215casi con i quali è stato aggiornato il report della Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono 350, quelli in terapia intensiva 108. Si aggrava il bilancio dei. I pazienti dimessi dall'inizio dell'emergenza, il 21 febbraio, sono 103. L'ESPERTO: VERO PROBLEMA GLI ASINTOMATICI

«Il vero problema sono i positivi asintomatici, se continuiamo a mandarli in giro l'epidemia non la elimineremo mai». Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università di Padova ieri durante l'intervista al programma televisivo L'aria che tira su La7. Il virologo, volato a Londra venerdì per incontrare la moglie, è tornato in città solo ieri in tarda serata... (LEGGI TUTTO)

I CLUSTER DEL VENETO di oggi 13 marzo (dati rapportati al 12 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 450 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +30

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati -3

Treviso 338 contagiati +28

Venezia 256 contagiati +36

Verona 239 contagiati +69

Vicenza 143 contagiati +20

Belluno 66 contagiati +14

Rovigo 16 contagiati +3

Domicilio fuori Veneto 26 contagiati +6

Assegnazione in corso 57 contagiati +11

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 350 , di cui 108 in terapia intensiva

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 43 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 2 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 32 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 6 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 78 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 5 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 3 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 0 pazienti

Ospedale di Mestre 20 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 9 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 6 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 11 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 11 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 9 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 33 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 20 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: 257 contagiati, 52 più di ieri. E altre due nuove vittime

Coronavirus Friuli Venezia Giulia. Salgono a 257 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 52 persone rispetto all'ultima comunicazione. Sono due i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus in Trentino Alto Adige: un morto e 125 contagiati

Ieri sera, 12 marzo, a Bolzano è avvenuto un secondo decesso legato al Covid-19. Un 88enne, già affetto da pregresse patologie, era stato ricoverato domenica scorsa nel reparto di Malattie Infettive e ieri è sopraggiunto il decesso. Il numero di persone che in Alto Adige risultano positive è pertanto salito a 125... (LEGGI TUTTO)

NUOVO MODULO PER MUOVERSI Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione spostamenti Scarica pdf



Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

LA RICERCA

Coronavirus, come non confonderlo con influenza: la differenza nei sintomi

Coronavirus, quando sarà il picco? «I cinesi hanno azzeccato i calcoli, qui serve una previsione europea»

Coronavirus. Super test in arrivo per sapere se si è stati contagiati: in un'ora i risultati

Coronavirus cura. Nuovo farmaco Usa anti-virus, Padova fra i 3 ospedali per la

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA