Coronavirus in Veneto: nella notte altri 2.799 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore 52 vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto oggi, sabato 14 novembre 2020, il bollettino della Regione con i nuovi contagi e le vittime del Covid. Rispetto al report delle 17 di ieri sera i nuovi infetti sono stati nella notte 2.799, portando il numero dei positivi da inizio pandemia a 98.084. Gli attualmente positivi sono 59.705, le vittime del virus 2.816, 23 in più rispetto a ieri sera. Sono invece 26.478 i cittadini in isolamento.

Covid in Veneto

Venendo ai contagi nelle singole province, ancora una volta il numero più alto dei nuovi contagiati è a Verona, con 660 casi. Segue Treviso con 503, Vicenza con 453, Venezia con 448, Padova con 440, Belluno con 126, Rovigo con 96.

Ricoveri e terapie intensive

Sono attualmente 1.976 i pazienti Covid ricoverati in area non critiva, mentre nelle terapie intensive si registrano 241 paziendi Covid.

I dati nelle 24 ore

Tamponi fatti ad oggi: 2milioni 547mila 409, più oltre 577mila test rapidi. «Oltre 53mila tamponi in un giorno, è un record quello di oggi», ha sottolineato Zaia. Positivi: +3578 in 24 ore, sono 98.084 ad oggi da inizio pandemia. Il numero dei positivi epr tampone è un terzo di marzo. Sono invece 59.705 i cittadini attualmente positivi. In isolamento 26.478 persone (+5.207 nelle 24 ore). Ricoverati 1.976 persone (+29 sempre nelle 24 ore). 241 i pazienti in terapia intensiva (+14). Totale delle vittime: 2.816 (+52 nelle ultime 24 ore).

