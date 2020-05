Coronavirus in Veneto: altre 2 vittime nella giornata e 5 nuovi contagiati

Coronavirus Veneto: il bollettino del 23 maggio 2020 delle ore 17 confrontato con i dati di questa mattina alle 8.

Sono stati 5 i nuovi positivi rispetto alla rilevazione di questa mattina che sommati ai 6 della notte porta a 11 i contagiati nell'arco di 24 ore. Un dato che va letto tenendo anche degli oltre 15mila tamponi ancora da esaminare e fermi a causa della rottura del macchinario a Padova.

Ci sono state 2 nuove vittime che sommate alle 3 della notte portano a 5 i decessi in 24 ore. Quindi i morti sono ora complessivamente 1867.

Ecco i positivi di oggi - 23 maggio - sono 2705. I ricoverati in area non critica scendono a 483, mentre i ricoverati in terapia intensiva tornano ad essere 40, dei quali 11 anora positivi al virus. I guariti sono 14502. In isolamento domiciliare ci sono 2852 persone (-280).

Le vittime di oggi sono state registrate nell'ospedale di Padova e in quello di Santorso

Bollettino del contagio in Veneto

Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

© RIPRODUZIONE RISERVATA