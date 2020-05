Venetista in stazione senza mascherina: è la decima multa che riceve

VENEZIA - Sostiene di aver raggiunto, con l'ultima sanzione ricevuta oggi a Venezia, la decima multa per inosservanza delle misure anti-Covid: è Federico Scara, un 'venetista' che stamane è stato bloccato dalla polizia ferroviaria alla stazione Santa Lucia di Venezia, mentre tentava di raggiungere la manifestazione anti-governativa del gruppo Italexit.

«Il patriota», come viene definito dagli altri venetisti che hanno diffuso la notizia, è stato trovato senza la mascherina obbligatoria, e per questo è stato sottoposto a identificazione da parte della polizia ferroviaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA