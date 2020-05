JESOLO «Tornare a casa? Per ora è impossibile». Bloccati da oltre 70 giorni in Veneto e con la prospettiva di rimanere lontano da casa per altri venti giorni. Sono i tanti residenti nelle regioni meridionali che al momento della chiusura dell'Italia si trovavano al nord, ospiti nelle case di figli e parenti. Tutti bloccati dalla zona rossa e dalle limitazioni conseguenti. Per loro nessuna fuga verso sud come per tanti altri, ma solo una quarantena rispettosa seppur dalla parte opposta dell'Italia. Compreso chi è rimasto bloccato nel Sandonatese e ora vorrebbe, come previsto dalla fase 2, rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione.



Emblematico il caso di un ex appartenente alle forze dell'ordine residente in Puglia e dallo scorso febbraio ospite del figlio a Jesolo mentre la moglie è rimasta bloccata a Milano da un'altra figlia. Possibilità di ricongiungersi a breve? Nessuna. «Secondo quanto è stato detto durante la presentazione della fase 2 racconta l'uomo sono stati autorizzati i rientri nel Comune di residenza anche per chi si trova in una regione diversa, riavviando i trasporti pubblici. Tralasciando l'ipotesi di noleggiare un'auto per attraversare tutta l'Italia, nella realtà non ci sono voli e nemmeno posti nei treni. Non parlo a livello immediato per le prossime ore, ma anche per i prossimi giorni. Personalmente, ho trovato il primo volo disponibile per Bari per il 23 maggio, mentre mia moglie che si trova a Milano non ha ancora una data disponibile.



A febbraio, prima che scoppiasse l'emergenza, abbiamo viaggiato assieme, poi ci siamo divisi: io a Jesolo e lei a Milano. Dovevamo ritrovarci e ritornare a casa assieme dopo alcuni giorni, ci siamo ritrovati separati, travolti da questa situazione incredibile. Giustamente vengono affrontati vari aspetti di questa emergenza, ma nessuno dice nulla su chi si trova fuori dalla propria residenza e non riesce a rientrare».



Un problema che riguarda studenti, lavoratori ma anche chi si era semplicemente recato da parenti per una visita o una vacanza. Tante famiglie divise e che ora vorrebbero solo ricongiungersi. «Nel pieno della fase 1 continua a raccontare l'uomo le Regioni giustamente hanno bloccato gli accessi. Ora però tutti stanno andando in ordine sparso: ci sono regole diverse in ogni regione e soprattutto si sbarra la strada a chi vuole rientrare nella propria residenza. E in più aggiungo un ulteriore paradosso: in Puglia è stato istituita la quarantena obbligatoria per chi arriva dal nord, in questo modo io che sono chiuso in appartamento da 70 giorni, una volta messo piede a casa dovro stare chiuso per altre due settimane. Manca una regola uguale per tutti. In questa situazione siamo in molti, mi auguro che nei prossimi giorni, pur garantendo la necessaria sicurezza, con un ritorno alla normalità, venga aumentato il numero di voli e treni».

G.Bab. © RIPRODUZIONE RISERVATA